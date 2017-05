12:30, 25 Maj 2017

Nicole Kidman është betuar se do të punojë me një regjisore grua së paku çdo 18 muaj, si pjesë e një përpjekjeje të gjerë që të rritë numrin e grave filmbërëse në Hollywood.

Aktorja, që aktualisht po promovon katër projekte të ndara në festivalin e filmit në Kanë, tha se është e rëndësishme që gratë t’i përkrahin regjisoret femra në një kohë ku ka pak nga to që punojnë në film dhe televizion, shkruan The Guardian, transmeton Klan Kosova.

“Mendoj që është e domosdoshme të them se çdo 18 muaj do ta bëj një film me një regjisore femër”.

“Kjo sepse është forma e vetme që statistikat të ndryshojnë kur gratë tjerat të thonë se do të zgjedhin të punojnë vetëm një grua tani”, shtoi ajo ndër të tjera.

Interesante