21:00, 16 Shkurt 2017

Nicole Kidman duket se e ka konfirmuar për herë të parë se ajo ka qenë e fejuar me rrokerin Lenny Kravitz.

Kjo pasi aktorja Kidman, u tha revistës The Edit se ajo ende ndjeu dicka për muzikantin amerikan teksa së fundi ajo punoi me vajzën e tij Zoe për serinë e ardhshme televizive Big Little Lies, njofton Klan Kosova.

‘’E njoh Zoe-n sepse isha e fejuar me babain e saj’’

‘’Çdo gjë ka të bëj me familjen! E dua Lenny-n, ai është një djalë i mrekullueshëm.’’ ka thënë Kidman, përcjellë Klan Kosova.

