23:00, 8 Qershor 2017

Khloe Kardashian ka treguar një sekret për martesën e saj me Lamar Odom, gjatë vizitës së saj tek gjinekologu.

Ylli televiziv vizitoi një klinikë për të shikuar mundësitë që të jetë surrogate për motrën e saj Kim Kardashian.

E kur është pyetur nëse ndonjëherë kishte tentuar të ngelej shtatzënë, Khloe ka thënë që kishte gënjyer se po tentonte.

“Isha e martuar mirëpo i dija rrethanat që nuk ishin të shëndetshme. Kështu që kam aktruar se po provoj të mbes shtatzënë. Tretmanet më shumë i kam bërë për Lamar, mirëpo mu desh të ndaloja ngaqë kishte problem shumë më të mëdha në martesën tonë. E dija që nuk është situatë e duhur për të sjellë një fëmijë në jetë” ka thënë Kloe gjatë një episodi të Keeping Up With The Kardashians.

Interesante