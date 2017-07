21:00, 20 Korrik 2017

Khloe Kardashian dhe Tristan Thompson siç duket janë duke ecur një hap para me lidhjen e tyre.

Khloe dhe ylli i NBA, kaluan ditën e mërkurë duke shikuar shtëpi të ndryshme në Los Angeles.

Sipas disa burimeve të TMZ, çifti nuk do të blejnë shtëpi, mirëpo Tristan do të marrë me qira një shtëpi në Hollywood Hills, në mënyrë që këta të dy të kenë një vend për te qëndruar kur janë në këtë qytet.

Ndërsa Khloe veçse ka thënë që ajo do të martohej me Tristan në qofte se ai i propozon, e ndoshta ky veprim është hapi i parë.

Interesante