10:18, 15 Qershor 2017

Khloe Kardashian, është në formën më të mirë të jetës së saj duke iu falënderuar stërvitjes së rregullt dhe një diete më të rëndë.

Pra, kush mund të fajësojë yllin 32-vjeçar të Keeping Up With The Kardashians, për të treguar fizikun e saj me mbipeshë?

Kjo pasi të mërkurën, motra e Kim dhe Kourtney u shfaq në një fustan të zi të butë dhe shumë të ngushtë, ndërsa ajo gëzoi drekën në Emilio Trattori në Encino me miken më të mirë Makika Haqq.

Dyshja raportohet se ka mundësi të jenë pjesë e sezonit të ardhshëm të Keeping Up With The Kardashians.

