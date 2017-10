16:57, 12 Tetor 2017

Sami Khedira është ankuar se si e kanë paraqitur në videolojën FIFA 2018.

Shumica e lojtarëve si Dele Alli dhe Michy Batshuayi, janë dëshpëruar nga ajo se si EA Sports ka vlerësuar aftësitë e tyre, dhe insistojnë që rangimi i tyre duhet përmirësuar.

Por, problemi te Khedira më shumë ka të bëjë me pamjen e tij, të portretizuar në këtë lojë.

Ai i shkroi në Twitter kompanisë EA Sports:

“Më vjen mirë që ju pëlqejnë flokët e mia të gjata…por po i mbaj flokët e shkurta tash e dy vjet” .

Hey @EASPORTSFIFA , I’m really glad you like my long hair… but I’m wearing it short for almost two years now… 🙄😄💇🏻‍♂ #FIFA18 #SK6 pic.twitter.com/0MHsBZk3Bp

— Sami Khedira (@SamiKhedira) October 12, 2017

