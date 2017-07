23:42, 1 Korrik 2017

Me këngën e quajtur “We are the World”, fëmijët serb e shqiptarë po promovojnë bashkëjetesën e tolerancën mes komuniteteve në Kosovë.

Me organizimin e misionit paqeruajtës nxënësit e shkollave të muzikës “Prenk Jakova” në Prishtinë e “Stefan Mokranjac” nga Graçanica, u bënë së bashku në Teatrin Kombëtar në kryeqytet, njofton Klan Kosova.

I pari i KFOR, Gjeneral Giovani Fungo, këtë organizim po e sheh si shumë të rëndësishëm.

Koncerti vazhdoi me interpretime të ndryshme nga nxënësit e të dyja shkollave.

E dirigjentja e korit të shkollës “Prenk Jakova” tha se organizimi shkoi pa as edhe një telashe.

Por, qëllimi i këtij koncerti nuk ishte vetëm promovimi i tolerancës e bashkëjetesës.

Këtu u grumbulluan edhe para për ndihmë të këtyre shkollave, e në të mirë të zhvillimit të talenteve të vegjël.

Kronikë nga Halil Berisha.



