16:13, 13 Prill 2017

Është publikuar lista e filmave që do të jepen premierë në festivalin prestigjoz të filmit në Kanë, dhe vërehet një mungesë e filmave të mëdhenj hollivudianë, por një fokus i madh i është dhënë ringjalljes së veprës së David Lynch, Twin Peaks.

Megjithatë, shumë superyje do t’i kenë premierat në këtë garë, bashkë me shfaqje speciale, si për shembull Nicole Kidman do t’i shfaqë katër filma, përshirë edhe filmin The Beguiled të regjisores Sofia Coppola, shkruan Metro, transmeton Klan Kosova.

Kristen Stewart do të debutojë si regjisore në këtë festival me filmin e saj të shkurtër “Come Swim”, perderisa Benny Sadie dhe Josh Sadie, bashkë me Robert Pattinson dhe Lynne Ramsay, e Joaquin Phoenix do ta japin premierën.

