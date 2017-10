16:19, 27 Tetor 2017

The European Music Awards do të udhëhiqet nga Rita Ora, dhe do të mbahet në Wembley Arena të Londrës më 12 nëntor.

Ish-ylli i One Direction, Liam Payne, është prezantuar si njëri nga aktet kryesore, ndërsa Clean Bandit do të luajë një shou të veçantë me performanca nga Zara Larsson, Sean Paul, Anne-Marie, dhe Julia Michaels.

Travis Scott dhe French Montana po ashtu janë shtuar në listë, e cila përfshin The Killers, Stormzy, Kesha, Shawn Mendes, Demi Lovato dhe Camila Cabello.

