19:30, 27 Maj 2017

Një pije e juaja alkoolike mund t’ju shtoj cm në belin tuaj.

E disa ekspertë kanë treguar se cilat kokteje dhe pije duhet t’i evitoni që të mos shtoni në peshë.

Fatkeqësisht duhet ta leni gotën e verës së bardhë që përmban mjaft kalori e ta zëvendësoni me shampanjë.

Përveç kësaj më poshtë ju sjellim edhe disa pije të tjera që nuk do të duhet t’i konsumoni dhe se me çka mund të zëvendësohen.

Vera e bardhë me Shampanjë

Pini një Cosmopolitan në vend të Long Island Ice Tea

Pini Martini në vend te Mojito

Gjithashtu Vodkën kombinojeni me ujë me gaz për më pak kalori, në vend të pijeve të tjera me shije.

