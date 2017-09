0:22, 5 Shtator 2017

Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli ka njoftuar se cilat ministri do t’i takojnë partisë së tij në qeverinë që mëton ta themelojë bashkë me koalicionin PAN, njofton Klan Kosova.

“Këtu përfiton Kosova në rend të parë duke ditur se me ato ministri me të cilat udhëheq AKR-ja do të jenë ministri të suksesshme, proaktive, ministri që do të punojnë me një performancë të ngritur dhe do ta implementojnë programin e mrekullueshëm të cilën e ka AKR”, tha Pacolli në Ballë për Ballë të Klan Kosovës.

Ai përmendi edhe pesë ministritë që do t’i marrë AKR: Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Zhvillimit Ekonmik, Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Ambientit dhe Ministrinë e Brendshme.

Pacolli njoftoi se edhe posti i Zëvendëskryeministrit të parë i takon AKR-së.

