22:08, 5 Shkurt 2017

E keni problem që të flini natën? Problemi mund të jetë tek ushqimet që hani në darkë.

Ekspertët thonë se një dietë e pasur me ushqime pikante, kafeinë dhe ushqimet me shumë proteina, mund t’iu bëjnë problem me gjumin.

Në një studim të ri ku kanë marrë pjesë 2000 persona, është gjetur lidhje e ngushtë në mes kualitetit të gjumit dhe ushqimeve pikante që konsumoni gjatë natës, shkruan Daily Mail, transmeton Klan Kosova.

Ushqimet pikante, alkooli, kafeina, ushqimet e yndyrshme dhe ato me shumë sheqer, janë produktet që mund ta ndërpresin procesin tuaj të gjumit.

