23:04, 3 Tetor 2017

Në edicionin e sontëm të Magazina Lokale, pjesët e programit të tyre qeverisës i kanë shpalosur kandidatët or kryetar të Komunës së Deçanit.

Zekë Sinanaj nga LËvizja Vetëvendosje ka thënë se punën e parë që do t abëjë si kryetar është depolitizimi i arsimit, njofton Klan Kosova.

“Drejtoria dhe gjithë drejtorët do të kenë autonomi të veprojnë deri të ndeshen me ligjin dhe kjo nuk ka ndodhur deri tash”, ka thënë ai.

“Nuk do të shoh se kush i cilës parti është por kërkojë rritjen e cilësisë dhe sigurisë së nxënësve”.

“Laboratorët dhe funsklionalizimin e tyre i kemi prioritet kryesor”, ka thënë ai.

Shkodran Imeraj nga Nisma ka thënë se në mandatin e tij si kryetar rëndësi e veçantë do t’i kushtohet pajisjes së shkollave me kabinete.

“Prioritet i kemi të gjitha shkollat. Rëndësi e veçantë do t’i kushtohet sigurisë, veçanërisht në ndërtimin e nënkalimeve në pikat ku nxënësit kalojnë rrugët magjistrale”, ka pohuar Imeraj.

Blerand Kadrijaj nga PDK ka thënë se cilësia në arsim është ndër pikat kryesore të planprogramit të tij.

“Gjatë mandatit të ardhshëm do të bëhet ndërtimi i qendrës për këshillim”.

“Do të bëhet digjitalizimi i pesë shkollave fillore dhe dy të mesme brenda mandatit. Do të bëjmë ndërtimin e palestrave dhe to të organizojmë trajnime të ndryshme”, ka pohuar Kadrijaj.

Ndërsa Bashkim Ramosaj nga AAK ka thënë se synon që të rrisin infrastrukturës shkollore.

“Shkolla e mesme teknike “Tafil Kasumaj” i ka gjashtë laboratorë, një prej tyre aq i avancuar të cilin nuk besoj që e ka dikush ose janë të pakta në Kosovë”.

“Në Kosovë mungon infrastruktura, në aspektin e hapësirës. Ne synojmë të ketë cilësi, siguri dhe ambient të duhur”, ka thënë ai.

Ndërsa Mal Lokaj nga LDK ka thënë se u garanton qytetareve se do të punojë shume në ngritjen e cilësisë së arsimit.

“Duke filluar nga depolitizimi i arsimit. LDK siguron transport falas për shkollarët e mesëm, ku dihet se për shkak të rrugëve të largëta he transportimi një pjesë e vajzave e ndërpresin shkollimin”.

“Shkolla e Deçanit do të pajiset me kabinete dhe zhvillimi i mendimit kritik tek të rinjtë, do të krijohet bordi i shkollave dhe këshilli i prindërve”, ka thënë ai.

