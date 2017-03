17:00, 17 Mars 2017

Gjithçka filloi me rolet e tyre ta para.

Rruga e tyre drejt dhjetëra sukseseve dhe milionave ka nisur nga aty, transmeton Klan Kosova.

Nuk kishte rëndësi nëse ata kishin një rol të rëndësishëm ose jo, gjithçka pastaj shkoi në rrugën e duhur.

Më poshtë mund të shikoni disa nga rolet e para tashmë të yjeve të Hollivudit.



Elijah Wood, Back to the Future Part II (1989)



Angelina Jolie, Lookin’ to Get Out (1982)



Jake Gyllenhaal, City Slickers (1991)



Robert Downey Jr., Pound (1970)



Christian Bale, Anastasia: The Mystery of Anna (1986)



Scarlett Johansson, North (1994)





Keira Knightley, Midsomer Murders TV series (1995)



Antonio Banderas, Labyrinth of Passion (1982)



Orlando Bloom, Casualty TV series (1997)



Kristen Stewart, Panic Room (2002)



Ryan Reynolds, Hillside TV series (1991)



Brad Pitt, Dallas TV series (1987)



Reese Witherspoon, The Man in the Moon (1991)



Jim Carrey, Earth Girls Are Easy (1988)



Joseph Gordon-Levitt, A River Runs Through It (1992)



Tom Cruise, Endless Love (1981)



Leonardo DiCaprio, Critters 3 (1991)



Ryan Gosling, Are You Afraid of the Dark? TV series (1993)



Nicolas Cage, Fast Times at Ridgemont High (1982)



Jared Leto, How to Make an American Quilt (1995)

