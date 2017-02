22:30, 20 Shkurt 2017

Nuk gabojmë kur mendojmë se të gjitha frutat janë të shëndetshme veçse, jo të gjitha kombinimet mes tyre mund të bëjnë mirë për shëndetin, sidomos atë të fëmijëve!

Nuk janë përzierje pa të cilat nuk mund të jetoni kështu që mund dhe duhet t’i shmangni lehtësisht kombinimet e mëposhtme të frutave!

1. Banane me puding

Ky kombinim rëndon stomakun e të rriturve dhe rrit prodhimin e toksinave. Te të vegjlit mund të jetë fatal!

2. Portokalli dhe karota

Ky kombinim shkakton refluks dhe dëmton sistemin renal i cili është origjina e shumë sëmundjeve serioze.

3. Ananasi me qumësht

Kjo përzierje do t’iu shkaktojë dhembje koke, të përziera dhe dhembje stomaku. Mund të zhvillojë gjithashtu infeksione apo të jap diarre.

4. Papaja me limon

Kombinimi i aciditetit të limonit me papajën zhvillon aneminë dhe shkakton probleme të hemoglobinës. Nuk këshillohet as për të rriturit por për të vegjlit është krejtësisht e ndaluar!

5. Frutat me perimet

Frutat kanë më shumë sheqer dhe të kombinuara me perimet nuk mund të treten siç duhet! Perimet qëndrojnë në stomak ndërsa frutat fermentohen dhe prodhojnë toksina, shkruan Living, përcjellë Klan Kosova.

