23:00, 20 Mars 2017

Ju mund të jeni të bukura, tërheqëse, elegante, mund të visheni me shije, e të dini të ecni në majë të takave, por në qoftë se eni këto të meta, pamja nuk do ju vijë në ndihmë.

Meshkujt i konsiderojnë vajzat të bezdisshme nëse ato janë:

Arrogante:

Arroganca dhe vetëbesimi janë dy tipare të ndryshme dhe femrat shpesh i ngatërrojnë ato. Disa për arrogancë kuptojnë pikërisht vetëbesimin. Ju duhet të besoni në veten tuaj dhe të jeni të vetëdijshme për cilësitë tuaja të mira që ju ndajnë nga turma, por në momentin kur filloni t’i trajtoni njerëzit me inferioritet, nga më e bukura bëheni personi më i shëmtuar. Vajzave të tilla, meshkujt kurrë nuk iu afrohen.

Mbretëresha e dramës:

Çdo njeri në botë dëshiron vëmendje dhe ndonjëherë përpiqet për ta fituar atë, por tentimi për të tërhequr vëmendje në çdo situatë të mundshme është vepër shumë e shëmtuar dhe e neveritshme. Meshkujt nuk i durojnë femrat që vazhdimisht bëjnë fjalë dhe kërkojnë qime në vezë. Nëse ju ka rënë ngjyra e thonjve apo keni grisur bluzën tuaj të preferuar, qetësohuni. Askush nuk e do mbretëreshën e dramës pranë tij.

Që merren me thashetheme:

Vajzat që dinë gjithçka, prej asaj se çfarë bën kushërira e largët e shoqes së tyre së kohës së kopshtit dhe fëmijërisë, deri te ajo se kush ishte mbrëmë me kë dhe ku ishte ulur, thjesht i irritojnë meshkujt. Jo vetëm meshkujt, njerëz të tillë nuk pëlqehen as nga femrat. Të gjithë nganjëherë merremi nga pak me thashetheme, por nëse thashethemet janë bërë të zakonshme në jetën e përditshme, definitivisht jeni më pak tërheqëse, shkruan Living.

