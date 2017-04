9:59, 17 Prill 2017

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë kësaj jave në vendin tonë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të cilat do të shoqërohen me reshje shiu.

” Do të ketë edhe intervale me diell. Të enjten masat e ajrit me origjinë nga veriu do të jenë të fuqishme të cilat do të ndikojnë në uljen e vlerave të temperaturave minimale, të cilat në orët e para të ditës do të zbresin deri rreth vlerave të zeros. Në viset malore reshjet e shiut do të jenë të shoqëruar me fjolla bore”.

” Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0-6 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 6-16 gradë Celsius. Do të fryjë erë herë-herë me vrull nga jugperëndimi dhe verilindja me shpejtësi mbi 12m/”, ka bërë me dije IHMK, transmeton Klan Kosova.

