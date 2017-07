19:00, 25 Korrik 2017

Tradhtia është një nga shkaqet më të shpeshta të ndarjeve dhe divorceve.

Ndërkaq, autori i librave bestseller dhe strategjisti i jetës dashurore , Mathew Hussey, tha se tradhtia është “çfarëdo që ju dy keni vendosur se është përtej normales”.

Por janë këta persona që janë më të prirur që të tradhtojnë në lidhje:

1.Narcizoidët – kjo pasi që Hussey thotë se këta persona do të ndjehen të vlerësuar kur dikush flirton me ta, fle me ta apo i puth ata”.

2.Njerëzit e pasigurt- këta janë njerëz nga të cilët duhet pasur kujdes. Kjo pasi që kur dikush është aq thellë i pasigurt që nëse nuk i jepni dashuri sot, ata do ta gjejnë atë diku tjetër – dhe kjo është e rrezikshme”.

3.Njerëzit që janë tejet vetjakë – Hussey tha që “njerëzit që nuk kanë standarde morale kur vjen puna te lidhjet” pasi që “ e dinë që nëse e tradhtojnë partnerin do ta urrenin apo do të traumatiozhehsin nga kjo gjë, por se nevojat e tyre vetjake do të dilnin në krye”.

