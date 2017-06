16:08, 9 Qershor 2017

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë kësaj fundjave do të mbajë mot me diell dhe vranësira të dendura të cilat gjatë natës së shtunës dhe të dielen vende-vende do të shoqërohen me reshje shiu.

“Shtypja atmosferike vazhdon të mbetet e lartë mbi vlerat e normales. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-13 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 22-27 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi 1-11m/s”, njofton IHMK, transmeton Klan Kosova

