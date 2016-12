22:21, 29 Dhjetor 2016

Presidenti Hashim Thaçi është pritur në Ankara me nderime të larta shtetërore.

Këtë e ka bërë të ditur edhe vetë Thaçi përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook.

“Në Ankara u prita me nderimet më të larta shtetërore, por edhe me ngrohtësi miqësore”.

“Kosova dhe Turqia kanë ndërtuar bashkëpunim strategjik që shtrihet në të gjithë sektorët, nga diplomacia deri në siguri, si dhe në kulturë e arsim”.

“Kjo u konfirmua sot në takimet që pata me presidentin Erdoğan, me kryeministrin Yıldırım dhe me kryetarin e Parlamentit, Kahraman”.













