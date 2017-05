23:51, 3 Maj 2017

Debati presidencial mes Emmanuel Macron dhe Marie Le Pen përfundoi i ashpër ashtu siç edhe u zhvillua pothuajse gjatë gjithë kohës.

Me zë të lehtë, Emmanuel Macron e sulmoi brutalisht Marie Le Pen-in në fund të debatit presidencial francez.

“Ky vend nuk është i rëndësishëm për ju, ju nuk keni projekt”, tha Macron.

Kampanja juaj e urrejtjes dhe falsifikimeve e ushqen frikën. Frika ju zhvillon juve”.

“Nuk e dua këtë gjë për Francën – vlen më shumë se kaq”.

“S’e kuptoj zemërimin e bashkëqytetarëve tanë. Dua të sjell një përgjigjie të thellë”.

“Dua një Francë që pajtohet me veten dhe një Francë që është vërtetë e transformuar”, përfundoi Le Pen.

Në anën tjetër, Le Pen tha se është e stilit të vjetër, shkruan BBC, transmeton Klan Kosova.

Njerëzit do të thonë se jam e stilit të vjetër, por e dua Francën ashtu siç është, me kuturën e vet, me gjuhën dhe kufinjt e vet”.

Ajo tha se Macron dëshiron t’i mbyllë spitalet dhe fabrikat.

“Gjëja e vetme që ju nuk doni është t’i mbyllni kufinjt”, deklaroi ajo.

Në përmbyllje të debatit, vazhduan tensionet dhe akuzat mes të dy kandidatëve.

“E refuzoj shpirtin e disfatës dhe urrejtjes së propozuar nga Fronti Kombëtar”, tha Macron.

“Ne kemi qenë gjithmonë një vend i hapur dhe bujar”, vazhdoi ai.

Le Pen u mahit: “Po, sikurse Francois Hollande”.

Macron iu përgjigj:

“Ti rri në televizion, unë dua ta udhëheq vendin”.

