14:34, 16 Gusht 2017

Spiunet shqiptare që kanë punuar për Sigurimin, por edhe ata që kanë punuar për CIA-n dhe KGB-në. Agjente shqiptare që kanë punuar për shtetin shqiptar, por dhe për shtete të huaja. Ata që kanë punuar me nder, e ata që kanë lënë pas punës së tyre turp.

Në këtë speciale do të vijnë historitë e 50 prej tyre, të rrëfyera në media e libra nga ish-agjente të Shërbimit si Mark Dodani e Bekim Budo, por dhe nëpermjet kujtimeve të ish-kreut të Komisionit te Verifikimit të Figurave, Nafiz Bezhani.

Si rekrutoheshin agjentet shqiptare, shantazhet dhe devotshmëria. Paradokset dhe lojërat agjenturore, profesionalizmi dhe sakrificat. Rreziqet dhe vështirësitë, si dhe ndërhyrjet nga shërbimet e huaja si CIA amerikane, UDB-ja jugosllave, MI-6 britanik, SIM-i italian etj.

Ceno bej Kryeziu

Spiuni i pare dhe i famshëm shqiptar mund te quhet padyshim Ceno bej Kryeziu, i cili ishte njëkohësisht edhe kunat i Ahmet Zogut. Ai kishte lindur ne Gjakove dhe ishte rekrutuar nga Shërbimi Sekret Jugosllav qe ne vitet ’20. Ne saje te aftësive te tij, ai ki kishte arritur t’u kalonte shume informacion jugosllaveve. Për këtë arsye, ne vitin 1924 pas ndihmës qe jugosllavet i dhanë Zogut për te ardhur ne pushtet, ata i kërkuan këtij te fundit qe kunatit te tij Ceno bej Kryeziu, t’i jepej posti i Ministër i Brendshëm. Por me pas Zogu do ta kuptonte lojën qe bënte kunati i tij dhe me vone ky i fundit detyrohet te largohet nga Shqipëria dhe vendoset ne Çekosllovaki. Me 14 tetor 1927, Ceno bej Kryeziu qëllohet për vdekje ne kafe “Passage” ne qytetin e Pragës, nga studenti shqiptar 23 vjeç, i quajtur Alqiviadh Bebi.

“Ciceroni”

Iliaz Bazna është emri i legjendës shqiptare të spiunazhit, i njohur me pseudonimin “Ciceroni”. Ai u be një nga spiunet me te famshëm gjatë Luftës se Dyte Botërore, në kohen kur punonte si kamerier në shtëpinë e ambasadorit britanik ne Ankara. “Ciceroni” arrin t’u japë gjermaneve informacione te shumta, por te gjitha këto ne shkëmbim te parave. Brenda një kohe te shkurtër, ai arriti te mbledhë rreth 300 mije sterlina, një shume jashtëzakonisht e madhe në atë kohë. Por në pranverë të vitit 1944 zbulohet veprimtaria e tij. “Ciceroni” arrin të arratiset së bashku me të gjitha paratë e tij të cilat rezultuan të ishin false. “Ciceroni” vdiq në Stamboll, në vitin 1971, por historia e tij u bë skenar filmi dhe subjekt libri.

Hekuran Pobrati

Hekuran Pobrati ishte anëtarë i grupit special të Ministrisë së Brendshme, ai njihej me pseudonimin “Mali”. Pobrati lindi në fshatin Pobrat të Beratit, më 15 shtator të vitit 1920. Pobrati kreu shkollën e mesme dhe në vitin 1943 ishte partizan i Brigadës së Parë Sulmuese me funksione nga zëvendëskomandant kompanie deri ne zëvendëskomandant batalioni. Pas çlirimit mbaroi dy kurse shtatëmujore për oficer dhe mori detyrën komandant batalioni ne mbrojtjen e popullit. Nga vitit 1947 deri në nëntor 1948, arrestohet nga Koçi Xoxe nen akuzen e bashkëpunimit me armikun. Pas 1948-s rifiton të gjitha të drejtat dhe merr pafajësinë. Në këtë vit filloi punë në Sigurimin e Shtetit, deri sa doli në pension. Ai mbante pseudonimin “Mali” dhe ka marrë pjesë në operacione të famshme së bashku me kolegun e tij, Asim Aliko. Pobrati vdiq në vitin 1991.

“Dragoi”

Në librin “Mekatare” të Nafiz Bezhanit, ish-kryetarit të Komisionit Shtëtëror të Kontrollit të Figurave, trajtohet gjerësisht dosja “Dragoi”, e agjentit me emrin imagjinar Robert Duka. “Dragoi” vlerësohej nga Sigurimi si agjent profesionist dhe me rezultate shumë të mira. Ai ishte me arsim të lartë dhe një njeri me reputacion në rrethet intelektuale. Në libër shpjegohet se fillimisht “Dragoi” u fut në Sigurim me qëllimin e vënies nën kontroll të Sigurimit të rretheve letrare dhe veçanërisht veprimtarinë e rrezikshme që mund të zhvillonin ato. Në atë kohë ishte nën shenjëster grupi “armiqësor” i letrareve të rinj të Universitetit të Tiranës, të drejtuar nga Kasem Trebeshina. Duke qenë një person i simpatizuar nga këto rrethe letrare, “Dragoi” mund të jepte informacione të vlefshme dhe të pengonte veprimtarinë në këtë drejtim.

Lirim Dema

Ish-furnitor i mensave te punëtorëve ne NSHFP të Kukesit, Lirim Dema ishte arratisur ne Kosove, pasi gjatë një kontrolli financiar qe i ishte bere ndërmarrjes, ishin zbuluar shume falsifikime te dokumentacionit, te bere nga ai për qëllime përfitimi. Para se te arratisej nga frika e ndonjë dënimi, ai i kishte zënë prite makinës qe sillte rrogat e punëtorëve dhe kishte vrare shoqëruesin e armatosur te saj, Mark Nikollen. Pasi kishte mbërritur ne Kosove, ai ishte rekrutuar nga UDB-ja jugosllave dhe i ishte zotuar se do t’i shërbente me besnikëri çdo urdhri tësaj. Keshtu ai punoi për UDB-në, në varësi të Mirko Vukoviq, një agjent i rrezikshëm që punonte kundër Shqipërisë, duke organizuar njësi me qellim rrëzimin e pushtetit të asaj kohe deri sa u vra nga agjentet e Sigurimit të Shtetit në Itali.

“Martini”

Agjenti radist ishte larguar nga Shqipëria në ditët e para të çlirimit, së bashku me shumë ish-ushtare italiane që kishin mbetur në Shqipëri pas kapitullimit të Italisë. Sipas librit “Mekatare 2”, ai u vesh me rrobat e një ushtari që mbeti në Durrës dhe me emrin e tij u nis në Itali. Aty deklaroi se e kishte bërë këtë vepër për shkak se ishte kundra regjimit politik të vendosur në Tiranë dhe se kishte deklaruar se do të luftonte për përmbysjen e atij regjimi. Në këto kushte, atij iu njoh statusi i të mërguarit politik dhe u bashkua me grupet e tjera të shqiptareve të arratisur. “Martini” ishte rekrutuar nga Sigurimi i Shtetit dhe shërbente në kampin e refugjateve shqiptare që ndodhej midis Barit dhe Brindisit si radist. Ai jepte informata për planet e të arratisurve, të cilat gjithmonë dështonin në saje të këtij dekonspirimi. Gjithashtu, “Martini” shërbente si bazë informacionesh për agjentet e tjerë të ngarkuar me misione në Itali.

Koll Qefalia

Nen pseudonimin e “Nishozit” fshihej Koll Qefalia, kryetar i Këshillit Popullor në një zonë të Mirditës. Ai ishte agjenti me besnik i Alush Leshanakut, ose i njohur ndryshe “Luani”, agjentit të shërbimeve sekrete italiane. “Nishozi” ishte njeriu që luajti rolin e ndërmjetësit për takimin që do bëhej midis Alush Leshanakut dhe Frontit të Rezistencës. Kjo e fundit ishte një organizatë fantazmë e ngritur nga Sigurimi i Shtetit për të futur në kurth bandat, e cila drejtohej nga Kadri Hazbiu. Ish-agjentet e Sigurimit, megjithëse “Nishozin” e konsideronin si një nga armiqtë më të mëdhenj, e vlerësojnë shumë profesionalizmin e tij. Sipas tyre, “Nishozi” i kamuflonte lëvizjet e tij. Qefalia kapet pas një kurthi agjenturor të organizuar nga Sigurimi i Shtetit.

Mehmet Shehu

Ai cilësohet nga ekspertet e Shërbimeve Sekrete si një nga agjentet më të famshëm shqiptare. Po ndryshe nga teoritë e shumta që janë hedhur për rolin e tij në Shërbimin Sekret Shqiptar si poliagjent, Bekim Budo ne librin e tij “Shërbimi i Fshehte”, e cilëson atë si dopioagjent në favor të interesave të Shqipërisë. Sipas librit të Budos, Shehu mbante pseudonimin e koduar BAB-008, të cilin e kishte mbajtur që kur bënte pjesë në Shkollën Teknike dhe zbërthehej “Balcan American Branche” (Rrjeti Amerikan i Ballkanit. Ndërkohë pseudonime të tjera si “Mjekra”, “Misha” etj., ishin pseudonime konspirative të cilat i mbante gjatë pushtimit nazifashist. Shehu grumbulloi me vete agjentet kryesore të zbulimeve serbo-sovjetike dhe filloi dopiolojen me KGB-në dhe UDB-në jugosllave. Shehu u ndihmua nga CIA për organizimin e disa kurtheve operacionale si dhe kapjen e bandës legjende të Hamit Matjanit, në shkëmbim te kerkesave te tyre nga blloku komunist.

Mark Dodani

Ish-oficeri i Sigurimit të Shtetit është futur ne këtë shërbim në fillim të vitit 1946, i nxitur nga vrasja e babait dhe vëllait të tij ne vitin 1945. Por ne mënyrë te drejtpërdrejtë, ai angazhohet ne operacione ne vitin 1948 pas takimit me Kadri Hazbiun. “Mendoja se me kishin thirrur per punen time ne zonen ne veri, gje e cila mu perforcua kur aty gjeta edhe Bardhok Biben, por nuk dija se qe ne ato momente jeta ime do te merrte rrjedhe tjetër”, ka rrefyer Dodani per median. Sipas shenimeve te ish-sigurimsit, Kadriu, i drejtohet Markut: “Ti je Mark Dodani!”. “I thashe se une jam”, – tregon Dodani. Pa e zgjatur, Kadriu i eshte drejtuar Bardhok Bibes: “Mos e kerko me Mark Dodanin, ai do te punoje me ne”. Keshtu, per 35 vjet me radhe, Dodani punoi ne organet e Sigurimit me pseudonime te ndryshme, ku me kryesoret jane “Xhakoni” e “Studenti”.

Alush Leshanaku

Ishte me origjine nga Elbasani, fshati Leshanak. Kishte qene profesor gjimnastike ne Liceun-Gjimnaz te Shkodres qysh ne periudhen e regjimit te ish-mbretit Zog. Studentet shkodrane te gjimnazit e njihnin si njeri te shkathet, intelektual te zotin, me nje trup sportisti, fizikisht i forte, disi enigmatik. Sapo u largua mbreti Zog I, me 7 prill 1939, Alush Leshanaku vihet ne sherbim te fashizmit, teksa rekrutonte “Giovani Fashisti”, te rinj fashiste. Ne vitin 1941, me pseudonimin “Luani”, punon si agjent i sherbimit sekret italian me mision ne Shqiperi. Detyra e tij ishte te krijonte grupe e t’i organizonte ato qe ishin per rrezimin e regjimit komunist ne ate kohe. Kishte zbarkuar ne Mirdite me parashute, dhe ishte nje nga agjentet me te rrezikshem per Sigurimin e Shtetit, cilesohej si “Gjenerali i Perdes se Hekurt”. Alush Leshanaku, i njohur me kodin “Luani”, kishte zbarkuar me parashute ne Mirdite. Leshanaku mbeti i vrare nga Sigurimi i Shtetit.

Asim Aliko

Ai ishte kryetari i grupit special te Ministrise se Brendshme qe kishin si qellim depertimin ne radhen e bandave e agjenturave te huaja me pseudonimin “Tomorri”. Aliko u be pjese e Sigurimit te Shtetit ne vitin 1948 dhe punoi derisa doli ne pension ne vitin 1965. Ish-oficeri i Sherbimit Sekret, Mark Dodani tregon se Aliko per pese vjet ka kapur 120 bandite. Taktika e tij ishte qe t’i perçante banditet, te organizonte takime ne vende ku donin oficeret e Sigurimit, me qellimin per t’i kapur te gjalle. Menyra me origjinale e Alikos ishte se pjesen me te madhe te rasteve ai e arrinte kete me dollite qe ngrinte.

Kadri Hazbiu

Pseudonimi i tij ishte “Besniku”. Nje nga figurat kryesore te diktatures deri ne vitet ’80, kur u akuzua si “armik i popullit dhe i partise”, ka qene nje nga agjentet me te njohur te Sigurimit te Shtetit. Madje cilesohej si legjenda e sherbimit inteligjent shqiptar. Hazbiu njihej nga bandat si kryetar i Komitetit Qendror i Frontit te Rezistences, nje organizate e krijuar per te futur ne kurth te gjithe agjentet e huaj si dhe banda qe synonin permbysjen e regjimin e sistemit komunist. Megjithese me formim ekonomist, Hazbiu ishte vetem 23 vjeç kur u emerua shef i Sigurimit te Ushtrise. Studimet per kete detyre i kreu ne Shkollen e Larte te Sigurimit ne Moske, ku u profilizua ne fushen e agjentures dhe te çeshtjeve te policise. Ai punoi si agjent i Sigurimit deri ne vitet ’50. Me cilesite e tij, ai kishte krijuar besimin se mund te ishte nje shtylle e forte e shtetit te asaj kohe. Deri ne vitin 1979 ai punon ne drejtim te Ministrise se Brendshme. Me pas, Hazbiu u emerua minister i Mbrojtjes, te cilin e mbajti deri ne vitin 1981. Pas vrasjes se Mehmet Shehut, Hazbiu u akuzua si armik i popullit dhe u ekzekutua me 10 shtator te vitit 1983.

Pal Melyshi

Pal Melyshi, me pseudonimin “Furtuna”, ishte nje nga agjentet me te mire te Sigurimit te Shtetit. Ai ishte nje komunist i flakte, edhe pse babai i tij ishte detyruar te arratisej pse nuk i perkrahte idete komuniste. U fut ne Sigurim ne shtator te vitit 1949 dhe qendroi deri sa u vra ne vitin 1950. Synimi i tij ishte te ndihmonte ne luften kunder bandave. Por infiltrimi ishte shume i veshtire, pasi te gjithe e njihnin per komunist. “Furtuna” u vra nga sigurimsat ne nje shkembim zjarri me banden, nga e cila nuk u shkeput dot ne momentin e rrethimit.

Pashke Prela

Deshmorja nga Puka ka qene nje nga agjentet me te njohura femra te Sigurimit te Shtetit. Ndoshta kjo, edhe per shkak fundit tragjik te saj. Kryetari i bandes, “Keqanaj”, te cilin Prela e futi ne kurth te Sigurimit te Shtetit, mori hak duke e vrare ne syte e femijeve te saj. Ish-oficeri i Sigurimit, Mark Dodani ka treguar per “Tirana Observer”, se vejusha ishte nje agjente e zonja dhe se ishte afruar te Sherbimi pas kercenimeve te bandave, se ajo do te vihej ne sherbim te tyre. Ne fillim te vitit 1947, u realizua edhe kurthi qe do paralajmeronte fundin tragjik te Preles. Ndersa banda “Keqanajt” strehohej ne shtepine e saj, e cila nuk dyshonte per Prelen, , agjentja ve ne jete planin. “Pashka çorienton “kryebanditin”. I mbushi rende çantat me ushqime, djathe, turshi, buke, nderkohe qe midis ushqimeve iu kishte futur sende te renda, madje dhe gure, me qellim qe kur te dilte nga dera te mos ishte ne gjendje te vraponin per t’iu ikur forcave qe i kishin rrethuar”, rrefen Dodani. Kryebanditi arrin te shpetoje, dhe me gjithe se Preles iu kerkua te linte banesen, nuk pranoi, me shpresen se nuk ishte pikasur. Por pas disa muajsh, kryebanditi kthehet ne befasi dhe ther me thike Pashke Prelen ne syte e femijeve.

Interesante