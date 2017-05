Arbana Xharren, ata zhulsa qe e sulmuan, jam i bindur qe e ben me te forte! Arbana Xharres i dhane nje motiv akoma me te madh per te vazhduar dhe fituar luften kunder injorances, ekstremizmit apo shovinizmit qe po tenton te kaploje Kosoven! Arbana Xharres besoj ia forcuan bindjen qe e ardhmja e shqiptareve eshte Perendimi dhe jo Lindja! Arbana Xharres i treguan dhe njehere se akoma ka shume meshkuj, qe meshkuj kurre s'do jene nder shqiptarë! P.s Dje i kerkova qe mos te hiqte dore nga qellimet e saj. Dhe sot jam akoma me i bindur qe kjo zonje do shkelqeje ne keneten e burrave te lodhur te politikes panshqiptare. Ska nevoje fare per solidaritet apo per #jesuisArbana sepse mesa duket e ka fituar luften vet @arbanaxharra

A post shared by Turjan Hyska (@turjanhyska) on May 13, 2017 at 12:40am PDT