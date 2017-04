20:30, 19 Prill 2017

Vetëbesimi është një nga dhuratat më të mëdha që një prind mund të ia japë fëmiut të tij.

Carl Pickhardt, psikolog dhe autor i librave mbi të qenit prind thotë se një fëmijë që ka mungesë vetëbesimi nuk do të ketë guximin që të provojë gjëra dhe sfida të reja, sepse kanë frikë se do të dështojnë ose do të zhgënjejnë të tjerët.

Kjo, sipas tij, do t’i pengojë ata që të kenë një jetë të lumtur dhe një karrierë të suksesshme, transmeton Klan Kosova.

“Armiqtë e vetëbesimit janë mungesa e kurajos dhe frika”, thtoë Pickardt.

Puna e secilit prind është të inkurajojë dhe mbështesë fëmiun nëpër të gjitha sfidat e jetës, andaj më poshtë keni disa këshilla se si të rrisni një fëmijë me vetëbesim.

Vlerësoni përpjekjet pavarësisht nëse përfundojnë me fitore ose humbje

Lejoni që t’i zgjidhin vetë problemet e tyre

Lejoni të sillen sipas moshës që e kanë

Inkurajoni kurreshtjen

Jepini sfida të reja

Mos bëni përjashtime për fëmiun tuaj

Mos e kritikoni performancën e tyre në çfarëdo pune që bëjnë

Trajtoni gabimet, si rrugë për tu përmirësuar

Hapini dyert për eksperienca të reja

Mos u tregoni se jeni të shqetësuar për ta

Qëndrojuni pranë kur kalojnë momente të këqija

Ofrojuni ndihmë dhe mbështetje, por jo duke e tepruar

Duartrokisni kurajon e tyre për të provuar diçka të re

Festoni me ta kur mësojnë diçka të re



Jini autoritativ, por jo shumë të ashpër

