21:00, 22 Gusht 2017

Gjatë stinës së verës është mëse e zakonshme që t’ju ndodhin incidente të tilla si pickimi i bletës , madje dhe në raste nga më të zakonshmet si për shembull duke ngrënë akullore, teksa pini një gotë me pije të gazuar ose edhe në etj.

Pickimi i bletës shoqërohet me një ndjenjë therëse, skuqje të menjëhershme të vendit, mpirje dhe mavijosje të lëkurës, por edhe simptoma të njëjta me alergjinë si probleme në frymëmarrje dhe rrahje të shpejta të zemrës, takikardi, shkruan Living.

Por e dini cili është veprimi i parë që duhet të bëni kur ju pickon bleta?

Në një enë shtoni një lulë gjelle me uthull molle dhe një lugë çaji me sodë buke, pastën e formuar vendoseni mbi lëkurë për 30 minuta dhe shpëlajeni me ujë të ftohtë.

Këta dy produkte kanë në përmbajtjen e tyre përbërës me veti antiinflamatore dhe antioksidues që neutralizojnë përmbajtjen acide të helmit të bletës dhe qetësojnë lëkurën.