Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, gjatë pesë ditëve të ardhshme, vendi ynë do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion të lartë atmosferik.

Në këto kushte, sipas IHMK-së do të mbajë mot kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara.

“Të premten do të ketë mundësi të vogla për riga të izoluara shiu, kryesisht në perëndim dhe jugperëndim të vendit. Vlerat minimale të temperaturave do të lëvizin ndërmjet 1-7 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 15-23 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga jugperëndimi me shpejtësi deri 9m/s”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.