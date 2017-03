13:18, 28 Mars 2017

Abelard Tahiri, këshilltari i presidentit të vendit, Hashim Thaçi ka drejtuar kritika ndaj kreut të Prishtinës, Shpend Ahmeti rreth meritave për furnizim me ujë 24 orë.

Në një postim në llogarinë e tij në Facebook ai e quajti të dëshpëruar përpjekjen e Ahmetit për t’i marrë meritat e furnizimit me ujë të Prishtinës për 24 orë.

“Është me të vërtetë e mjerë përpjekja e dëshpëruar e kryetarit në ikje të Komunës së Prishtinës për të uzurpuar meritën për furnizimin me ujë 24 orë të Prishtinës. Dje ka postuar një lajmërim për pastrimin e gypave dhe sot ka pyetur qytetarët a kanë ujë duke e shitur veten si meritori për këtë furnizim. Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” që siguron furnizimin me ujë është shoqëri aksionare që përfshin ofrimin e shërbimeve jo vetëm në Prishtinë por edhe në Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan,Podujevë , Gllogoc,Graqanicë dhe Vushtri. Kjo kompani mbulon 40% të popullatës së Kosovës me shërbimet të ujit të pijshëm”.

Tahiri po ashtu tha se Projekti i Ujësjellësit është bërë në kohën e qeverisë së atëhershme të Hashim Thaçit dhe kur komuna e Prishtinës ishte nën qeverisjen e LDK-së.

“Projekti i Ujësjellësit është bërë në kohën e qeverisë së kryeministrit Thaçi dhe kur komuna ishte në dorën e LDK-së në bashkëpunim me bankën gjermane KFW. Për sa i përket investimit bëhet fjalë për 5 milionë euro të qeverisë, 20 milionë kredi, 5 milionë euro grant i Bashkimit Evropian dhe 5 milionë euro investim të Komunës së Prishtinës. Projekti është udhëhequr nga konsulenca gjermane Dorch ndërsa zbatues Strabag i Austrisë dhe Trema Engineering 2 i Shqipërisë. Komuna e Shpend Ahmetit jo vetëm që nuk ka meritë për këtë projekt, por ende i ka borxh Prishtinës gjysmën e fondeve të zotuara, pra 2.5 milionë euro pa dhënë, ndërkohë që çdo vit është i paaftë të harxhojë buxhetin e komunës duke pasur surplus në buxhet”.

Në fund, ai ua përkujtoi të gjithëve se Shpend Ahmeti madje kishte thënë se Prishtina nuk ka nevojë për fabrikë të ujit, dhe se problemi me ujë qëndronte në humbjen e madhe në rrjet dhe në nivelin e ulët të faturimit të ujit.

“Për t’jua kujtuar të gjithë qytetarëve, Shpend Ahmeti jo vetëm që nuk ka asnjë gjë të bëj me projektin që sot furnizon qytetin e Prishtinës por ka pasur projekt krejt tjetër për furnizimin e qytetarëve me ujë. Në fushatën zgjedhore të vitit 2013 vizioni i Ahmetit ishte që Prishtina nuk kishte nevojë për fabrikë të re uji. Sipas tij Prishtina kishte mjaftueshëm ujë por thjesht kishte humbje të madhe në rrjet dhe nivel të ulët të faturimit prandaj premtonte. Pastaj, premtonte se nëpërmjet kësaj strategjie do e sanonte sistemin dhe do të siguronte furnizimin e plotë me ujë brenda 24 orë”.

