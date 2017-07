19:27, 21 Korrik 2017

Abelard Tahiri, këshilltari politik dhe zëvendës-shefi i stafit të Presidentit të Kosovës, ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se deputeti i Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Dardan Molliqaj, është kriminel, njofton Klan Kosova.

Tahiri e akuzon Molliqajn, përmes llogarisë së tij në Facebook, për kryerjen disa veprave penale.

“Krimineli ordiner, Dardan Molliqaj i Vetëvendosjes, përkundër gjithë atyre krimeve që akuzohet se i ka bërë, së paku nga viti 2014 e deri më sot, ende sillet i lirë”, shkruan Tahiri.

“Ja disa prej krimeve për të cilat botërisht akuzohet ai:

Dardan Molliqaj është përgjegjës për organizimin e sulmit me zollë ndaj Kuvendit të Kosovës, akt ky terrorist dhe dhunim i sovranitetit të shtetit. Dardan Molliqaj është përgjegjës për vënien e bombës në RTK. Dardan Molliqaj është përgjegjës për organizimin e atentatit ndaj familjes së Drejtorit të RTK-së. Dardan Molliqaj është përgjegjës për korrupsionin dhe shitjen e lejeve të ndërtimit nga Komuna e Prishtinës”.

Tahiri e akuzon Molliqajn edhe për vënie haraçi dhe vepra të tjera ilegale.

“Këto janë disa nga të bëmat e Dardan Molliqajt, nga shumë që fliten e përfliten, që dihen e nuk dihen. Mirëpo, edhe ai do ta ketë një fillim të ri. Krimeve të tij do t’u vijë fundi. Të bëmat e tij, vetëm për këto tri vjet, në një vend me sistem funksional të drejtësisë, do t’ia mundësonin atij që një pjesë të mirë të jetës ta kalojë në burg”.

klankosova.tv