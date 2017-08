11:04, 11 Gusht 2017

David L. Phillips, ish-këshilltari i lartë dhe ekspert i çështjeve të jashtme në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe tani drejtor në Programin për Ndërtimin e Paqes në Institutin e Universitetit të Kolumbias për studime të të Drejtave Humane, me anë të një shkrimi autorial në Huffington Post, ka thënë se ish-lideri jugosllav Slobodan Millosheviq e ka humbur Kosovën dhe tani duhet të shihet nëse Serbia është e gatshme ta lërë këtë çështje, njofton Klan Kosova.

“Serbia dëshiron t’i bashkohet Unionit Europian, por Brukseli është i qartë; s’ka anëtarësim në BE për Serbinë pa normalizim raportesh me Kosovën. Normalizim nënkupton njohje e shtetit të pavarur të Kosovës”, shkruan Phillips.

“Serbia edhe tani refuzon ta pranojë se Kosova është humbur, por Kosova më kurrë s’do të jetë nën kontrollin e Serbisë. Vetëm deri tani 114 vende e kanë njohur pavarësinë e saj”.

Phillips shkruan edhe për atë se presidenti i ri i Serbisë, Aleksander Vuçiq, e di së planet ushtarake në raport me Kosovën do ta dëmtonin shumë pozitën e Serbisë, prandaj pushtimin e veriut të Kosovës nga forcat serbe e sheh si një plan që veç mund të përmendet e jo të realizohet.

Sipas amerikanit plani më i mirë për të dyja vendet do të ishte një riformatim i dialogut në Bruksel që do të çonte deri tek një zgjidhja e favorshme për të dyja palët.

Kështu, sipas Phillips, Kosova do të anëtarësohej fillimisht në Organizatën e Kombeve të Bashkuara e më pas të dy shtetet, Kosova e Serbia do të punonin në realizimin e kritereve për anëtarësim në të njëjtën kohë në BE.

