23:28, 12 Shtator 2017

Drejtori Ekzekutiv i Organizatës për Arsim, Shkencë dhe Shëndetësi “ KISCOMS ”, Xheladin Ujkani, ka reaguar ndaj rastit të katër vdekjeve të dyshimta brenda klinikave të kirurgjisë në QKUK.

Përmes një publikimi në llogarinë e tij në facebook, Ujkani kërkon që ky rast të ketë hetim të jashtëm, ku përjashtohet përfshirja e QKU-së , transmeton Klan Kosova.

Tutje Ujkani thotë se hetimi i jashtëm për vdekjet e dyshimta në klinikat e QKU-së, është gjithnjë më i besueshëm si nga qytetaret, si nga pacientet, po ashtu edhe nga profesionistet shendetesore dhe vet stafi i QKU-së.

Për më shumë ja statusi i tij i plotë:

”Hetim i jashtem Per rastin e kater vdekjeve te dyshimta brenda Klinikave te Kirurgjise ne QKU, duhet edhe hetim i jashtem, pra jashte QKU-se.

Nuk mjafton vetem raporti i komisioneve te brendshme te formuara nga drejtori Curr Gjocaj. Pse hetim te jashtem…?

E para, per shkakun qe behet fjale per raste jo te zakonshme te cilat jane shqetesuese edhe per mu, ne radhe te pare si qytetar, si pacient, por edhe si profesionist. E dyta, hetimi i jashtem gjithesesi e ka besueshmerine me te madhe si nga qytetaret, si nga pacientet, po ashtu edhe nga profesionistet shendetesore dhe vet stafi i QKU-se. Mendoj qe kete hetim duhet ta kerkojne nga Institucionet vet Klinikat e Kirurgjise dhe drejtori Gjocaj.

P.s. Une nuk besoj se behet fjale per leshime profesionale nga ana e mjekeve”, përfundon Ujkani, transmeton Klan Kosova.

