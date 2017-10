11:36, 19 Tetor 2017

Partia e Serbë të Kosovës, ka deklaruar që dikush ka keqpërdorë letërnjoftimin e falsifikuar të vëllait të Aleksandër Jabllanoviqit, në lidhje me sulmin ndaj aktivistëve të Listës Serbe.

PSK në një letër drejtuar Presidentit të Serbisë, Aleksander Vuçiq, ka thënë që ai po synon të shkaktoj grindje në mes të serbëve të Kosovës.

Tutje thuhet që qeverisja e kaluar e Serbisë ka thënë tjetër gjë e ka vepruar ndryshe, lidhur me serbët e Kosovës.

Në lidhje me sulmin ndaj aktivistëve të Listës Serbe, PSK ka thënë që do të provohet nga autoritetet në Kosovë, qe është falsifikuar letërnjoftimi i vëllait të Jabllanoviqit, dhe se kjo parti nuk ka të bëj me sulmin, shkruan Radio Kim, transmeton Klan Kosova

