Nje ndjenje e pa pershkruar te behem teze per here te pare , edhe pak po vjen nje engjull jam shume e lumtur per Noelen e vogel #welcomeangel 👼❤️ te dua shume moter @ddafina.berisha 💗

A post shared by Adelina Berisha (@adelinnaberisha) on Apr 9, 2017 at 3:48am PDT