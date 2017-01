Para ambasades serbe sot Shqipetaret ne New York kerkuan lirimin e heroit te Kosoves zotin RAMUSH HARADINAJ!!! Me ty te gjithe Shqipetaret 👑 #I will always raise my voice for our hero's##ramushharadinaj#

A photo posted by Alberie Hadërgjonaj (@alberie_hadergjonaj) on Jan 9, 2017 at 10:29am PST