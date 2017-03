Këngëtarja e njohur nga Shqipëria, Besa Koëdhima ka paralajmëruar një me këngëtarin Flori Mumajesi. Kështu bëri të ditur Besa para disa ditëve përmes një postimi, ndërsa që së fundmi ka dhënë një lajm tjetër rreth publikimit të këtij projekti.

Këngëtarja ka bërë me dije që përgaditjet e kësaj kënge tashmë kanë përfunduar dhe se kënga me titull “Kokëfortë” do të publikohet nesër në ora 19:00.