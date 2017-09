Këngëtarja e famshme, Cher, ka thënë se është e gatshme të ofrojë “strehim” për emigrantët të cilët janë kërcënuar me dëbim me masën e re të Presidentit Trump, për rreth 800,000 emigrantë të rinj që erdhën në SHBA si fëmijë, transmeton Klan Kosova.

Këtë gjë Cher e ka bërë të ditur përmes rrjetit social “Twitter” ku ka thënë se do t’i ndihmojë ata duke i lejuar që të qëndrojnë në shtëpinë e saj.

“Kushdo që mundet, duhet ta marrë dhe ta mbrojë një “ëndërrimtar” në shtëpinë e tij. Unë jam e gatshme ta bëj këtë dhe njerëzit në kompaninë time gjithashtu”, ka shkruar këngëtarja.

Those Who Can Must Take a DREAMER In2 Their Home & Protect Them‼️I’m Ready 2 Do This & 🙏🏻Others in MY BUSINESS WILL DO THE SAME‼️SANCTUARY

