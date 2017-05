23:56, 30 Maj 2017

Olivia Neëton-John ka shtyrë datat e koncertit të saj në qershor pasi u diagnostikua me kancer të gjirit, transmeton Klan Kosova.

“Dhimbja e shpinës që fillimisht e bëri atë të shtyjë gjysmën e parë të turneut të saj, ka rezultuar të jetë kancer i gjirit që ka metastazuar”, thuhet në deklaratë e lëshuar nga përfaqësues të këngëtares.

“Olivia do të përfundojë një kurs të shkurtër të terapisë me rrezatime dhe beson se do të kthehet më vonë gjatë vitit, më mirë se kurrë për të festuar”.

Olivia më parë shtyu gjysmën e parë e turneut, por ajo po planifikon të vazhdojë turneun më vonë këtë vit kur ajo është më mirë.