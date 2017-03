13:47, 19 Mars 2017

Vokalistja e grupit Evanescence i është kthyer muzikës gati 15 vjet pasi që ish-grupi i saj i kishte publikuar këngët e veta hit si “Bring Me to Life” dhe “Wake me up Inside”

Këngëtarja Amy Lee, tani 35 vjecare, së fundi debutoi me këngën e saj “Speak to Me”, për filmin “Voice from the Stone”, shkruan Daily News, transmeton Klan Kosova.

Muajin e kaluar, ajo zbuloi se Evanescence kishin tentuar që të kthehen për të tretën herë, duke e publikuar këngën “Even in Death”.

