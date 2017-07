16:15, 13 Korrik 2017

Të gjithë dijnë të shfaqin talentin e tyre për atë që dijnë të bëjnë. Një të tillë gjithmonë për muzikën dhe thurje të vargjeve bën këngëtari i njohur Alban Skënderaj.

Megjithatë duket se për një person aq të rëndësishëm të shfaqim talent për të shprehur dashuri të pafund, duket se të gjithë dështojmë, transmeton Klan Kosova.

Kjo ndodh sa herë që zgjedhim të shkruajmë për personin më të ndijshëm në botë e më të dashur, që është nëna gjithmonë.

Sigurisht që i tillë u ndje vet Alban Skënderaj kur zgjodhi të jap një dedikim prekës, për ta kujtuar përsëri me disa fjalë dhe një imazh të bukur nënën e tij tashmë të ndjerë, transmeton Klan Kosova.

”Mendoja se isha i afte me fjalet por me dridhet zeri sa here qe mendoj per ty. Gjuha e zemres nuk ka nevoje per fjale!

TE DUA PERJETESISHT ENGJELLI IM ❤”, përfundon Skënderaj në dedikimin e tij.

Interesante