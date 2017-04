22:37, 5 Prill 2017

Barry Manilow, ka zbuluar se është homoseksual.

Këngëtari dhe tekstshkruesi nga New York thotë se është në lidhje me menaxherin e tij që nga viti 1978, por e ka mbajtur fshehtë nga fansat e tij nga frika se do t’i zhgënjente.

“Unë isha një nga njerëzit me fat. Ndjehesha tejet i vetmuar para kësaj”, kishte thënë ai.

Por ky informacion ndoshta nuk do ta shokojë botën muzikore e as shumë nga fansa të tij, pasi që lidhja e tij me menaxherin e vet dukej të ishte një sekret i hapur.

Por, këngëtari i hiteve Mandy, Copacabana, Looks Like We Made It, kurrë nuk ka folur publikisht për seksualitetin e tij, dhe i shpjegoi arsyet e tij.

“Mendoja se do t’i zhgënjeja fansat e mi nëse ata do ta dinin se jam homoseksual. Andaj nuk bëja asgjë”, kishte shtuar ai.

Interesante