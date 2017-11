17:53, 2 Nëntor 2017

Taylor Swift do ta publikojë një këngë të re sonte më 2 nëntor.

Kënga e saj do të jetë pjesë e albumit të saj të ri “Reputation”.

Kjo këngë titullohet “Call It What You Want”, dhe do të dalë online në mesnatë sipas një postimi nga Swift, e që po ashtu shfaq disa pjesë të tekstit të kësaj kënge.

Ndërkaq, albumi “Reputation” del më 11 Nëntor.

