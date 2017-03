20:30, 2 Mars 2017

Kendall Jenner është parë me dy dukje të ndryshme në sfilaten e Balmain gjatë Javës së Modës në Paris.

21 vjeçarja fillimisht eci nëpër pasarele me rroba mjaft transparente me nuancë të ngjyrës së dheut dhe çizme, ndërsa dukjen e dytë ajo u shfaq me një fustan të zi të gjatë me prerje në fund.

Jenner është njëra nga modelet më të kërkuara në botë dhe për çdo paraqitje të saj po mahnitë më shumë.

Interesante