17:00, 31 Gusht 2017

Ylli i pasarelave është një nga modelet më të kërkura të momentit dhe do të marrë çmimin më 8 shtator në Fashion Icon of the Decade.

21-vjeçarja ka qenë në faqen e parë të shumë revistave të njohura revistave të panumërta dhe ka ecur në shumë shfaqje të modës, transmeton Klan Kosova.

Megjithatë shumë njerëz mendojnë se ajo nuk e meriton këtë çmim.

Kjo është thënë në bazë të komenteve të shumta që janë bërë në rrjetet sociale.

