10:06, 21 Maj 2017

Kryetari i Partisë FJALA, Gëzim Kelmendi, ka shkruar se partitë politike në Kosovës, përkundër se janë formuar tash e sa vite u frikësuan të futeshin në zgjedhje vetëm , ndaj bënë koalicione, njofton Klan Kosova.

“Që 17 vjet pas luftës në Kosovë jeni parti politike, tash frikësoheni të hyni vet në garë”, ka shkruar Kelmendi.

“Pse po frikësoheni? Nëse jeni të pastër dhe të sigurt se i keni bërë mirë popullit dhe Kosovës, urdhëroni dhe po ballafaqohemi si burrat me 11 Qershor. Përndryshe, humbjen e keni të sigurt, ngase ne kemi lidhur koalicion me qytetarin, e ju keni lidhur koalicion me interesin dhe xhepin”.

