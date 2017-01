16:39, 26 Janar 2017

Kryetari i partisë Fjala, Gëzim Kelmendi, ka reaguar reth idesë së ndarjes së Mitrovicës.

“Deklarimet e fundit të disa oponentëve politik dhe jo politik nga Shqipëria dhe Kosova janë të gabuara dhe me pasoja të rënda. Turp është të thuhet se nëse ndahet Mitrovica, duhet Kosova të bashkohet me Shqipërinë”

“Mitrovica nuk duhet të ndahet.Sa i përket bashkimit me Shqipërinë, ne jemi për bashkim me Shqipërinë, por pa u dëmtuar Kosova. Kosova mjaft është dëmtuar deri me sot. Kosova as nuk falë dhe as nuk shet më tokë”, ka thënë ai, transmeton Klan Kosova.

