19:09, 30 Prill 2017

Kryetari i Partisë Fjala, Gëzim Kelmendi, i ka drejtuar një deklaratë ministrit të Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq, duke i thënë se s’ka njeri që mund ta ndalë bashkimin e shqiptarëve në një shtet.

Deklarimi i Kelmendit vjen si përgjigje ndaj komenteve të Daçiq për Shqipërinë e Madhe.

Edhe pse na keni marrë trevat tona që shtriheshim deri në Nish, ne kurrë nuk do ta bëjmë atë që ushtarët dhe policët tuaj na kanë bërë.

“Ne kurrë nuk do të vrasim fëmijë, gra dhe pleq. Ne kurrë nuk do të bëjmë dhunimin e femrave. Ne kurrë nuk do të djegim kishat, tokat dhe shtëpitë tua. Ne kurrë nuk to bëjmë spastrim etnik dhe gjenocid. Ne kemi qenë Shqipëri e madhe dhe askush nga ju nuk mund të na ndalë nga ribashkimi i shteteve tona në një shtet të vetëm”, ka thënë Kelmendi.

“Vetëm një Shqipëri e madhe me shqiptarët e bashkuar në një shtet të vetëm, do të i sjellë stabilitet rajonit”.

klankosova.tv