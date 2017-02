Nga drejtimi i emisionit në konkurrent në The Voice, është transformimi që moderatori i Klan Kosovës bën të premten

18:39, 3 Shkurt 2017

Moderatori i Ora 7 në Klan Kosova, Kreshnik Berisha i njohur si Keka, do të jetë pjesëmarrës i edicionit të radhës së The Voice of Albania.

Keka do të prezantohet të premten mbrëma, ndërsa mbetet të shihet nëse zëri i tij do të “kthejë karriget” e jurisë profesionale.

Ai ka kënduar edhe më herët, në të tjera skena, por The Voice – ku janë zbuluar zëra të jashtëzakonshëm – mbetet ndoshta më sfiduesja.

Të gjithë ju që doni ta shihni nëse Keka do ta kalojë sfidën ashtu sic udhëheq emisionin, ndiqeni sonte në Top Channel.

Interesante