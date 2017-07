18:15, 27 Korrik 2017

Kosova është në prag të një kolapsi energjetik me Korporatën e saj Energjetike e cila ka vetëm edhe dy javë rezerva të qymyrit për të prodhuar energji elektrike.

KEK nuk mund të marrë qymyr edhe pse shumë, afro 14 trilion rezerva të linjitit, i pesti në vend me sasinë më të madhe të linjitit në botë.

Fakti se Qeveria e Kosovës nuk mori vendim për të shpronësuar pronën private nga ku duhet të nxirret linjiti ka sjellë punën deri tek kjo krizë.

Drejtori i KEK-ut, Arben Gjukaj i ka thënë Reuters, se KEK-ut i duhet të marrë në shfrytëzim 52 hektarë të pronës private në mënyrë që të nxjerrë qymyrin e pashfrytëzuar, por banorët lokal duan më shumë para për rivendosjen e tyre dhe Qeveria e Kosovës nuk e ka adresuar me sukses këtë problem, edhe pse ky proces kishte nisur në vitin 2013.

“Ne do të punojmë me kapacitet të plot vetëm edhe dy javë”, ka thënë Gjukaj për Reuters.

“Në javët e ardhshme ne do të përballemi me një mungesë të konsiderueshëm të energjisë elektrike nga njësitë gjeneruese. Të gjitha varen sesi ne do të shpenzojmë rezervat e ngarkesës”, ka shtuar ai.

Interesante