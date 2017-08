20:35, 16 Gusht 2017

KEK-u deri me tani ka arritur t’i nënshkruaj 23 marrëveshje me banorët e Shipitullës për shpronësimin e pronave, ku edhe do të nxirret thëngjill për prodhim të energjisë.

Kështu tha Drejtori i kësaj korporate, Arben Gjukaj, pas një takimi me shefin e OEK-ut, Safet Gerxhaliu, i cili tha se ka tendenca të politizimit në KEK.

Kronikë nga Dafina Jegeni.

