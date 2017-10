14:51, 10 Tetor 2017

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nënshkruar Memorandumin e bashkëpunimit me kompaninë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike (KEDS).

Marrëveshja është firmosur nga kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka dhe drejtori i përgjithshëm i KEDS-it George Karagutoff, transmeton Klan Kosova.

Ky i fundit u zotua se përmes ekipeve do të monitorojnë gjendjen në Ditën e Zgjedhjeve për të pasur furnizim të rregullt me energji elektrike.

Përmes këtij dokumenti, përcaktohen kushtet dhe mënyra e bashkëpunimit lidhur me furnizim me energji elektrike për nevoja të KQZ-së, gjatë procesit të zgjedhjeve të 22 tetorit.

Sipas ujdisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t’i sigurojë KEDS-it listën e specifikuar të të gjitha objekteve, përfshirë adresat e sakta të Qendrave të Votimit me qëllim të furnizimit pandërprerë me rrymë.

