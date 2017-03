12:38, 3 Mars 2017

Instituti Demokratik i Kosovës ka publikuar sot të gjeturat nga mekanizimi i matjes së transparencës “Transparometri Komunal”, për 11 komuna të Kosovës.

Niveli i transparencës është matur bazuar në katër shtylla vlerësuese si: transparenca në zyrën e Kryetari/es, Kuvendin e Komunës, financat komunale si dhe transparencën në konsultim me publikun për Komunën e Prishtinës, Gjakovës, Gjilanit, Deçanit dhe Graçanicës për vitin 2016 si dhe për komunat e rajonit të Prizrenit: Prizreni, Suhareka, Malisheva, Rahoveci, Dragashi dhe Mamusha për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2016, njofton Klan Kosova.

Rezultatet e këtij mekanizimi u publikuan në një konferencë për media, gjatë së cilës Naim Cahani nga KDI njoftoi se sa i përket 5 komunave: Prishtinë, Gjakovë, Gjilan, Deçan dhe Graçanicë , del se Komuna e Gjakovës ka qenë komuna më transparente.

Pastaj radhiten Komuna e Prishtinës, Komuna e Gjilanit, Komuna e Deçanit si dhe Komuna e Graçanicës.

Sa i përket shtyllave veç e veç tek ajo e transparencës së Zyrës së Kryetarit/es, nga 35 pikët e mundshme të vlerësimit, Komuna e Gjakovës është ranguar më së larti pastaj Komuna e Prishtinës, Komuna e Gjilanit, Komuna e Deçanit dhe Komuna e Graçanicës.

“Lidhur me transparencën e Kuvendit të Komunës, më transparentja del të jetë Komuna e Gjilanit (34.0 pikë) e pasuar nga: Komuna e Gjakovës (me 28.7 pikë) Komuna e Prishtinës (me 27.7 pikë), Komuna e Deçanit me (25.0 pikë) dhe Komuna e Graçanicës me (23.3 pikë)” ka thënë Cahani.

KDI ka vlerësuar edhe transparencën e Financave Komunale dhe transparencën e Konsultimeve me Publikun ky në listë prin Gjakova.

Ndërsa për rajonin e Prizrenit, komuna më transparente ka qenë Rahoveci, si në performancën më të mirë në Transparometrin e Zyrës së Kryetarit/es, poashtu edhe nga radhitja e komunave për nga performanca më e mirë në Transparometrin e Kuvendit të Komunës.

Rahoveci më transparent ka qënë edhe në Financat Komunale.

